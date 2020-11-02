İnşaatta yakalandı, uyumak için girdiğini söyledi - Son Dakika

İnşaatta yakalandı, uyumak için girdiğini söyledi

02.11.2020 05:05
İnşaatta yakalandı, uyumak için girdiğini söyledi, System.String[]

İnşaatta yakalandı, uyumak için girdiğini söyledi ADANA'da inşaatta yakalanan hırsızlık şüphelisi Ferit R. (32), Bir haftadır uyumuyorum.

İnşaatta yakalandı, uyumak için girdiğini söyledi
ADANA'da inşaatta yakalanan hırsızlık şüphelisi Ferit R. (32), Bir haftadır uyumuyorum. Uyumak için girdim dedi. Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli, yakalandığı inşaatta iş verilirse çalışmak istediğini söyledi.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72197 Sokak'taki inşaatta meydana geldi. İnşaatta dolaşan gece bekçisi, içeriye iki kişinin girdiğini fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, inşaat içerisine giren kişilerden birini yakaladı, diğeri ise gecenin karanlığından faydalanıp, izini kaybettirdi. Yakalanan şüphelinin kimlik sorgusunda hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan Ferit R. olduğu belirlendi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere bir haftadır uykusuz ve aç olduğunu söyleyen şüpheli, uyumak için inşaata girdiğini ifade etti. İşsiz olduğunu ve kimsenin iş vermediğini anlatan Ferit R., yakalandığı inşatta kendisine iş verilirse çalışacağını dile getirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, firma yetkililerin şikayetçi olması üzerine Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Öte yandan aynı inşaatta bir süre önce hırsızlık gerçekleştiği, yaklaşık 20 bin liralık inşaat malzemesinin çalındığı öğrenildi.

İnşaatta yakalandı, uyumak için girdiğini söyledi
İnşaatta yakalandı, uyumak için girdiğini söyledi

Hırsızlık, İnşaat, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İnşaatta yakalandı, uyumak için girdiğini söyledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri konvoyun imha edildiği görüntüleri paylaştı Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 76'ya yükseldi CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı
İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil, enkaz altından kurtarıldı İzmir'de 58 saat sonra gelen mucize! 14 yaşındaki İdil, enkaz altından kurtarıldı         
23:40
Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı         
22:46
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü         
22:31
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı         
20:04
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı         
15:38
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi Medya sektöründe çalışan genç kadın, evinde çıkan doğal gaz patlaması sonucu yaşamını yitirdi         
12:44
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı 4 kişilik ailenin cansız bedenlerini çıkarırken gözyaşlarına hakim olamadı         
11:58
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı 13 il için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı         
08:43
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi         
18:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 05:38:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İnşaatta yakalandı, uyumak için girdiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei