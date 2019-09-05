Son Dakika Haberleri: İnşaatta yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti
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İnşaatta yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

2 saat önce

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sıva yaptıkları inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

İnşaatta yüksekten düşen 2 işçi hayatını kaybetti, System.String[]

İzmir'in Seferihisar ilçesinde sıva yaptıkları inşaatta yüksekten düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Turabiye Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan F.A. (19) ve K.K. (27), 4 katlı binanın 2. katında sıva yaparken bellerine bağladıkları halat koptu. İşçiler, 3 metre yüksekten merdiven boşluğuna düştü.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İşçilerden F.A. kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde, K.K. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç işçilerin bugün işe başladıkları öğrenildi.

Seferihisar, İzmir, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:46 Kaynak: AA
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