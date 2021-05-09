İNŞAATTAKİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞÜP, YARALANDI - Son Dakika

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılan binayı görmeye gelen hak sahiplerinden Kemal Karataş, asansör boşluğuna düşerek, yaralandı.

Merkez Mahallesi Aydınlık Sokak'ta bulunan bir bina kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yerine başlanan inşaatta çalışmalar sürerken bugün hak sahiplerinden Kemal Karataş, yapılan dairelere bakmaya geldi. Ancak 2'nci kattaki asansör boşluğuna düşerek, yaralandı. Karataş, düştüğü asansör boşluğundan çıkarılarak, ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.