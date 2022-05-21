İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı

21.05.2022 00:44
İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, inşaat demirlerini bisiklete yükleyen şahsı suçüstü yakaladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, inşaat demirlerini bisiklete yükleyen şahsı suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Taceddin Veli Mahallesinde bulunan bir inşaatta hırsızlık yapıldığı ihbarının alınmasının ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İnşaata giren ekipler, F.A.'yı (26) inşaata ait demirleri bisiklete yüklerken suçüstü yakaladı.

F.A. polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Güven timleri kuş uçurtmuyor Güven timleri kuş uçurtmuyor
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, İnşaat, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika


Son Dakika
00:34 İstanbul'da ünlü bir restorana ait istinat duvarı çöktü, 2 kişi yaralandı!
00:32 Hande Sarıoğlu'ndan yine olay olacak hareket! Programında kalça dansı yaptı
00:27 Van'da deprem! AFAD 3.9 büyüklüğünde olduğunu açıkladı
00:22 Bu hafta içinde iki kez zamlanmıştı şimdi 1 liralık indirim geldi!
00:15 Fenerbahçe yeni teknik direktörünü buldu! İşte Jorge Jesus'un resmi imzayı atacağı tarih
00:12 Antrenörünün attığı tokat yüzünden gündem olan sporcu ilk kez konuştu: Şoka girmiştim, tokat atmasını ben istedim
23:40 Zonguldak'ta şaşkınlık yaratan olay! Dereden fırlayıp kaptığı ördeği önce boğdu sonra midesine indirdi
23:21 Irak'ın Kuzey Metina bölgesinde EYP'ye basarak yaralanan uzman çavuş şehit düştü!
23:03 Liseli genç, mezarlıkta buluştuğu eski kız arkadaşının boğazını kesti!
22:42 Aslan, Süper Lig'in 38. haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 01:01:50. #1.13#
SON DAKİKA: İnşaattaki bisikletli hırsız asayiş ekiplerinden kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement