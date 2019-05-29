Son Dakika Haberleri: İnşaattaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı
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İnşaattaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

1 saat önce

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, bir inşatta meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, bir inşatta meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.
Fırat Mahallesi'nde bir inşaatın ikinci katında beton dökümü yapılırken tabla çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan 3 işçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İnşaattaki çökme anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
İnşaattaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:49 Kaynak: AA
AFAD, Kayapınar, Diyarbakır, İşçi, Güncel
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