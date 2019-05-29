İnşaattaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Diyarbakır
'ın merkez Kayapınar
ilçesinde, bir inşatta meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı. Fırat
Mahallesi'nde bir inşaatın ikinci katında beton dökümü yapılırken tabla çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis
, AFAD
, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Göçük altında kalan 3 işçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
ile Gazi Yaşargil
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İnşaattaki çökme anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.