İnşaattaki geriye gidiş 10. ayı geride bıraktı
4 dakika önce
Türkiye Hazır Beton Birliği'nin hazırladığı "Hazır Beton Endeksi" 2019 Şubat Ayı Raporu, inşaat faaliyetlerinde canlanma beklentisinin zayıf olduğunu ve sektörün uzun vadeli kalıcı tedbirler ile rayına girebileceğini ortaya koydu.
Türkiye Hazır Beton Birliği'nin hazırladığı "Hazır Beton Endeksi" 2019 Şubat Ayı Raporu, inşaat faaliyetlerinde canlanma beklentisinin zayıf olduğunu ve sektörün uzun vadeli kalıcı tedbirler ile rayına girebileceğini ortaya koydu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:20
AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti
AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan FIBA Hakemlerine Eleştiri
Bakan Soylu'dan Dikkat Çeken Uyarı: 1 Nisan'da Doğu ve Güneydoğu'da Başka Olaylar Başlar