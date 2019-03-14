Son Dakika Haberleri: İnşaattaki geriye gidiş 10. ayı geride bıraktı

İnşaattaki geriye gidiş 10. ayı geride bıraktı

4 dakika önce

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin hazırladığı "Hazır Beton Endeksi" 2019 Şubat Ayı Raporu, inşaat faaliyetlerinde canlanma beklentisinin zayıf olduğunu ve sektörün uzun vadeli kalıcı tedbirler ile rayına girebileceğini ortaya koydu.

İnşaattaki geriye gidiş 10. ayı geride bıraktı, System.String[]
Türkiye Hazır Beton Birliği'nin hazırladığı "Hazır Beton Endeksi" 2019 Şubat Ayı Raporu, inşaat faaliyetlerinde canlanma beklentisinin zayıf olduğunu ve sektörün uzun vadeli kalıcı tedbirler ile rayına girebileceğini ortaya koydu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:20 

Ekonomi
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