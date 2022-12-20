Antalya'da korkunç kaza! İnşaattaki iskeleyi toplayan işçi 8'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Antalya'da korkunç kaza! İnşaattaki iskeleyi toplayan işçi 8'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi

20.12.2022 15:32

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen kazada inşaat halindeki apartmandan iskeleyi toplamaya gelen 32 yaşındaki işçi, dengesini kaybedip 8. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Korkunç kaza Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki binada yaşandı. İnşaatı devam eden 12 katlı binanın 8'inci katında iskeleyi toplayan Sadettin Dursun (32), bir anda dengesini kaybedip düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Dursun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Sadettin Dursun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnşaattaki iskeleyi toplayan işçi 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
İnşaattaki iskeleyi toplayan işçi 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
İnşaattaki iskeleyi toplayan işçi 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da korkunç kaza! İnşaattaki iskeleyi toplayan işçi 8'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da korkunç kaza! İnşaattaki iskeleyi toplayan işçi 8'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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