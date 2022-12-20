Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Dursun'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Sadettin Dursun'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da korkunç kaza! İnşaattaki iskeleyi toplayan işçi 8'inci kattan düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika

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