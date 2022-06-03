İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı

Kırlangıcın beyaz renkte olma sebebinin, vücut tüylerinin melanin pigmentinin salgılanmamasından dolayı olduğu anlaşıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki bir eve yuva yapan beyaz kırlangıç, görenleri şaşırttı. Kırlangıcın beyaz olma nedeninin ise melanin pigmentini az salgılamasından dolayı olduğu belirtildi.

Serik ilçesine bağlı Çandır mahallesinde inşaat halindeki bir eve yuva yapan kırlangıç, yuvadan çıkmasıyla beyaz bir şekilde gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık içerisinde kaldılar. İlk olarak süs kuşu türlerinden biri zannettiklerini belirten İkram Köse, " Ben ömrümde çocukluğumdan beri beyaz kırlangıç görmedim, ilk defa gördüm" dedi.

"Ömrümde beyaz kırlangıç görmedim"

Beyaz kırlangıcı ilk gördüğünde dünyanın sonunun geldi diyerek şaşkınlık yaşadığını belirten 68 yaşında ki İkram Köse, "Kırlangıç geldiği zaman yuva yapmaya başladı iki tanesi. Yuva yaptıktan sonra yumurtaya yattı. Daha sonra buraya girmiştim yuvanın olduğu yerde 5 tane yavru çıktı. Bir baktık beyaz var içinde. Ben Allah Allah kendi kendime şaşırdım. Benim damat fotoğrafını çekti. Baktık, kırlangıç değil dedim ben. Sonra süs kuşlarından zannettik, ama bir baktım kırlangıç. Bir kaç gündür uçmaya başladı kuşlar. 68 yaşındayım, ömrümde ben beyaz kırlangıç görmedim. Ne bileyim dünyanın sonumu yok ne bende bilemedim. Dünyanın sonu gari. 68 yaşında ki adam bunu görmezse, ben ömrümde çocukluğumdan beri görmedim, ilk defa gördüm" şeklinde konuştu.

"Melanin pigmentinin az salgılanmasından dolayı"

Yaşanan bu ilginç olay karşısında açıklamalarda bulunan, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Karaardıç,"Albinoluk dediğimiz bu kırlangıç örneğinde olduğu gibi tüm vücut tüylerinin melanin pigmentinin salgılanmaması nedeniyle tüm tüylerin beyaz olması ya da çıkmasıyla karşımıza çıkan bir örnek" dedi.

Bu tür bir olayın tüm insanlarda veya diğer canlılarda görülen derideki melanin pigmentinin az sayıda ya da hiç salgılanmaması yönelik genetik tabanlı bir genetik hastalığı olduğunu belirten, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Karaardıç, " Albinizm, insanlarda veya diğer canlılarda görülen derideki melanin pigmentinin az sayıda ya da hiç salgılanmaması yönelik genetik tabanlı bir genetik hastalığıdır. İnsanlarda genetik olarak saç, kaş benzeri yapılarda melanin pigmentinin salgılanmaması nedeniyle beyaz kılların çıkması şeklinde gözlemlenmektedir. Doğada ki canlılarda ki örneklerde de benzer şekilde beyaz tüy çıkmasıyla kendini belirtir. Bu kısmi albinizm ya da albinoluk olarak adlandırılır. Bu örneklerle olmakla birlikte sadece iki tüyle, ya da kafa tüylerinin bir kısmında ya da tüm albinoluk dediğimiz bu kırlangıç örneğinde olduğu gibi tüm vücut tüylerinin melanin pigmentinin salgılanmaması nedeniyle tüm tüylerin beyaz olması ya da çıkmasıyla karşımıza çıkar bu örnekler. Kara tavuk, kara sinek kapan benzeri bir çok türe yönelik, dünyanın bir çok farklı noktalarında kaydedilmiş albino örnekleri bilinmektedir. Ülkemizde de zaman zaman bu tür örneklerle karşılaşabiliyoruz. Sadece derinin melanin pigmentine bağlı genetik bir rahatsızlık olmasından dolayı hayvan yaşamına devam eder ama tabi ki bu sürecin nasıl ilerlediğine yönelik detaylı kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. Üreme ve kuluçka başarısına ya da ne kadar süre hayatta kaldıklarına yönelik elimizde albinolukla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat son yıllarda genetik tabanlı olduğu için zaman içerisinde mutasyonlarla da ortaya çıkan bir hastalık olduğundan iklim değişikliği, çevre etkinliği pek çok unsur zaman içerisinde yapılacak çalışmalarla albinoluğu da tetikleyip tetiklemediği hakkında bilgilerin elde edilmesine olanak sağlayacaktır" dedi.