İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı

03.06.2022 14:42

İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı Kırlangıcın beyaz renkte olma sebebinin, vücut tüylerinin melanin pigmentinin salgılanmamasından dolayı olduğu anlaşıldı Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki bir eve yuva yapan beyaz kırlangıç, görenleri şaşırttı.

İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı

Kırlangıcın beyaz renkte olma sebebinin, vücut tüylerinin melanin pigmentinin salgılanmamasından dolayı olduğu anlaşıldı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde inşaat halindeki bir eve yuva yapan beyaz kırlangıç, görenleri şaşırttı. Kırlangıcın beyaz olma nedeninin ise melanin pigmentini az salgılamasından dolayı olduğu belirtildi.

Serik ilçesine bağlı Çandır mahallesinde inşaat halindeki bir eve yuva yapan kırlangıç, yuvadan çıkmasıyla beyaz bir şekilde gören vatandaşlar büyük bir şaşkınlık içerisinde kaldılar. İlk olarak süs kuşu türlerinden biri zannettiklerini belirten İkram Köse, " Ben ömrümde çocukluğumdan beri beyaz kırlangıç görmedim, ilk defa gördüm" dedi.

"Ömrümde beyaz kırlangıç görmedim"

Beyaz kırlangıcı ilk gördüğünde dünyanın sonunun geldi diyerek şaşkınlık yaşadığını belirten 68 yaşında ki İkram Köse, "Kırlangıç geldiği zaman yuva yapmaya başladı iki tanesi. Yuva yaptıktan sonra yumurtaya yattı. Daha sonra buraya girmiştim yuvanın olduğu yerde 5 tane yavru çıktı. Bir baktık beyaz var içinde. Ben Allah Allah kendi kendime şaşırdım. Benim damat fotoğrafını çekti. Baktık, kırlangıç değil dedim ben. Sonra süs kuşlarından zannettik, ama bir baktım kırlangıç. Bir kaç gündür uçmaya başladı kuşlar. 68 yaşındayım, ömrümde ben beyaz kırlangıç görmedim. Ne bileyim dünyanın sonumu yok ne bende bilemedim. Dünyanın sonu gari. 68 yaşında ki adam bunu görmezse, ben ömrümde çocukluğumdan beri görmedim, ilk defa gördüm" şeklinde konuştu.

"Melanin pigmentinin az salgılanmasından dolayı"

Yaşanan bu ilginç olay karşısında açıklamalarda bulunan, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Karaardıç,"Albinoluk dediğimiz bu kırlangıç örneğinde olduğu gibi tüm vücut tüylerinin melanin pigmentinin salgılanmaması nedeniyle tüm tüylerin beyaz olması ya da çıkmasıyla karşımıza çıkan bir örnek" dedi.

Bu tür bir olayın tüm insanlarda veya diğer canlılarda görülen derideki melanin pigmentinin az sayıda ya da hiç salgılanmaması yönelik genetik tabanlı bir genetik hastalığı olduğunu belirten, Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan Karaardıç, " Albinizm, insanlarda veya diğer canlılarda görülen derideki melanin pigmentinin az sayıda ya da hiç salgılanmaması yönelik genetik tabanlı bir genetik hastalığıdır. İnsanlarda genetik olarak saç, kaş benzeri yapılarda melanin pigmentinin salgılanmaması nedeniyle beyaz kılların çıkması şeklinde gözlemlenmektedir. Doğada ki canlılarda ki örneklerde de benzer şekilde beyaz tüy çıkmasıyla kendini belirtir. Bu kısmi albinizm ya da albinoluk olarak adlandırılır. Bu örneklerle olmakla birlikte sadece iki tüyle, ya da kafa tüylerinin bir kısmında ya da tüm albinoluk dediğimiz bu kırlangıç örneğinde olduğu gibi tüm vücut tüylerinin melanin pigmentinin salgılanmaması nedeniyle tüm tüylerin beyaz olması ya da çıkmasıyla karşımıza çıkar bu örnekler. Kara tavuk, kara sinek kapan benzeri bir çok türe yönelik, dünyanın bir çok farklı noktalarında kaydedilmiş albino örnekleri bilinmektedir. Ülkemizde de zaman zaman bu tür örneklerle karşılaşabiliyoruz. Sadece derinin melanin pigmentine bağlı genetik bir rahatsızlık olmasından dolayı hayvan yaşamına devam eder ama tabi ki bu sürecin nasıl ilerlediğine yönelik detaylı kapsamlı çalışmalar bulunmamaktadır. Üreme ve kuluçka başarısına ya da ne kadar süre hayatta kaldıklarına yönelik elimizde albinolukla ilgili bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat son yıllarda genetik tabanlı olduğu için zaman içerisinde mutasyonlarla da ortaya çıkan bir hastalık olduğundan iklim değişikliği, çevre etkinliği pek çok unsur zaman içerisinde yapılacak çalışmalarla albinoluğu da tetikleyip tetiklemediği hakkında bilgilerin elde edilmesine olanak sağlayacaktır" dedi.

İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı
İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı
İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı
İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı

YORUMLAR
500
Antalya'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı Antalya'da motosiklet çalan 2 şüpheli tutuklandı Antalya'da silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası Antalya'da silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası
Kaynak: İHA

Genetik, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı - Son Dakika


Son Dakika
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:22 Bakan Nebati, TÜİK'in mayıs ayı verileriyle ilgili konuştu: Enflasyon düşüş eğilimine girmiştir
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
13:44 Rahatsızlanınca hastaneye götürülen ve 10 saat boyunca sedyeye bağlı kalan otizmli genç artık bardak bile tutamıyor
13:18 Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu? CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan cevap geldi
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 14:51:44. #1.13#
SON DAKİKA: İnşaattaki kuş yuvasından beyaz kırlangıç çıktı, görenleri şaşırttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement