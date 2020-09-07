İnşaattaki su birikintisinde ölü bulundu

GAZİANTEP'te, inşaattaki su birikintisinde Orhan Keklik'in (44) cansız bedeni bulundu.

GAZİANTEP'te, inşaattaki su birikintisinde Orhan Keklik'in (44) cansız bedeni bulundu. Polis, inşaat çalışanlarının ifadesine başvurdu. Mücahitler Mahallesi'ndeki inşaatta, sabah saatlerinde, su birikintisi içinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, su birikintisindeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, yaptığı incelemede, cesedin Orhan Keklik'e ait olduğunu tespit etti. Ekipler, inşaat çalışanlarının ifadesine başvurdu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Keklik'in cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Orhan Keklik'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.



Sabah, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:07 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › İnşaattaki su birikintisinde ölü bulundu - Son Dakika

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