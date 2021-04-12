BURSA'DA VİNÇ RÜZGAR NEDENİYLE DEVRİLDİ - Son Dakika

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle metrelerce uzunluğundaki vinç, inşaat halindeki bir apartmanın üzerine doğru devrildi. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayda kimse yaralanmazken; vinç, işçilerin yardımıyla kaldırıldı.

Bursa 'nın Nilüfer ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde, metrelerce uzunluğundaki vinç devrilirken o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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