İnşaattan 161 radyatör çalan 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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İnşaattan 161 radyatör çalan 5 kişi yakalandı

11 dakika önce

BOLU'da, inşaattan piyasa değeri 40 bin TL olan 161 radyatörü çalan 5 kişi, güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri tespit edilerek, yakalandı.

İnşaattan 161 radyatör çalan 5 kişi yakalandı, System.String[]

BOLU'da, inşaattan piyasa değeri 40 bin TL olan 161 radyatörü çalan 5 kişi, güvenlik kameraları sayesinde kimlikleri tespit edilerek, yakalandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzzet Baysal Mahallesi Kural Sokak'taki bina inşaatından hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde hırsızların, inşaattan çaldıkları radyatörleri araca yüklediği görüldü. Şüphelilerin, hafif ticari araçla 6 kez gelip, giderek, piyasa değeri 40 bin TL olan 161 radyatörü çaldığı tespit edildi. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın 5 şüpheli, yakalandı. Evde ise çalıntı radyatörler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.K. (24), D.K. (30), D.İ. (19), E.A. (19) ve Z.T. (17), adliyeye sevk edildi.Şüphelilerin, daha önce de inşaatlardan hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nce daha önce işlenmiş olan 3 hırsızlık olayı da bu sayede aydınlatıldı.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:52 Kaynak: DHA
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