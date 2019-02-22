Son Dakika Haberleri: İnşaattan 25 Bin Lira Değerinde Kablo Çalan 2 Kişi Tutuklandı

İnşaattan 25 Bin Lira Değerinde Kablo Çalan 2 Kişi Tutuklandı

10 dakika önce

AKSARAY'da, inşaattan 25 bin lira değerinde elektrik kablosu çalan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnşaattan 25 Bin Lira Değerinde Kablo Çalan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
AKSARAY'da, inşaattan 25 bin lira değerinde elektrik kablosu çalan 2 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15 Şubat günü Kurtuluş Mahallesi'ndeki inşaattan 25 bin lira değerinde 400 metre uzunluğunda elektrik kablosu çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin Mehmet Emin İnceöz (19) ve Veysel Güzel (20) olduğunu belirledi. İki kişi dün düzenlenen operasyonla evlerinde yakalandı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen İnceöz ve Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Aksaray

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:06 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Güncel
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