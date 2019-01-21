Son Dakika Haberleri: İnşaattan Beton Kalıbı Çalan 5 Kişi Tutuklandı

İnşaattan Beton Kalıbı Çalan 5 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde inşattan çalındığı tespit edilen toplam 100 bin lira değerinde beton kalıbı ile yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İnşaattan Beton Kalıbı Çalan 5 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde inşattan çalındığı tespit edilen toplam 100 bin lira değerinde beton kalıbı ile yakalanarak gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serinhisar-Denizli Karayolu'nun Serinhisar çıkışında 19 Ocak günü yol kontrolü yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, arka arkaya giden iki kamyoneti, şüphe üzerine durdurdu. Yapılan kontrolde, kasalardaki toplam 100 bin TL değerindeki beton kalıplarının inşaattan çalıntı olduğu tespit edildi. Kamyonetlerde bulunan şüpheliler Sultan A. (77), Bülbül A. (45), A.A. (16), N.A. (16), P.G. (15), Murat A. (25) ve Feridun G. (39) gözaltına alındı. Jandarma, ele geçirilen kalıpları, inşaat sahibine teslim etti. Sarayköy ve Pamukkale ilçelerindeki inşaatlardan daha önce 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları da tespit edilen 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Sultan A., Bülbül A., Murat A., Feridun G. ve A.A. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:42 Kaynak: İHA

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