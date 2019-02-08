Son Dakika Haberleri: İnşaattan Çaldığı Malzemeleri Pusetle Taşırken Yakalandı

İnşaattan Çaldığı Malzemeleri Pusetle Taşırken Yakalandı

29 dakika önce

BURSA'da, inşaattan çaldığı malzemeyi pusete doldurup kaçmaya çalışan Y.Ç. yakalandı.

İnşaattan Çaldığı Malzemeleri Pusetle Taşırken Yakalandı, System.String[]
BURSA'da, inşaattan çaldığı malzemeyi pusete doldurup kaçmaya çalışan Y.Ç. yakalandı.

Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında gerçekleştirdiği asayiş denetiminde Y.Ç.'yi, inşaattan çaldığı malzemeyi pusete doldurup kaçmaya çalışırken yakaladı. Pusette yapılan aramada 2 matkap, 1 kompresör, 1 karıştırıcı aparat, 1 boya kompresörü ve aparatları, 1 kerpeten, 2 aydınlatma lambası, 2 farklı uzunluklarda kablo ve 2 çanta ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:12 Kaynak: DHA

3. Sayfa, Yerel, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu

İzmir'de Yolcu Minibüsünü Durduran Kadın, Şoförü Tekme Tokat Dövdü Katılımevim, Dijital Medya Çalışmalarına Varyans Medya ile Devam Edecek!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:41:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaattan Çaldığı Malzemeleri Pusetle Taşırken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]