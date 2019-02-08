İnşaattan Çaldığı Malzemeleri Pusetle Taşırken Yakalandı
29 dakika önce
BURSA'da, inşaattan çaldığı malzemeyi pusete doldurup kaçmaya çalışan Y.Ç. yakalandı.
BURSA'da, inşaattan çaldığı malzemeyi pusete doldurup kaçmaya çalışan Y.Ç. yakalandı.
Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında gerçekleştirdiği asayiş denetiminde Y.Ç.'yi, inşaattan çaldığı malzemeyi pusete doldurup kaçmaya çalışırken yakaladı. Pusette yapılan aramada 2 matkap, 1 kompresör, 1 karıştırıcı aparat, 1 boya kompresörü ve aparatları, 1 kerpeten, 2 aydınlatma lambası, 2 farklı uzunluklarda kablo ve 2 çanta ele geçirildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:12 Kaynak: DHA
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