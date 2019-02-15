İnşaattan Çaldıkları Malzemeleri Başka Bir İnşaata Gömmüşler
1 saat önce
Eskişehir'de bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir
'de bir inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, kent merkezindeki bir inşaattan iki kişinin 11 bin 700 lira değerindeki iki hilti, bir spiral, çok miktarda elektrik kablosu ve demirleri çalarak başka bir inşaata gömdüklerini tespit etti.
Hırsızlığa konu olan malzemelerin gömüldüğü inşaatın sahibi A.E'nin (44) şikayeti üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini de inceleyen ekipler, C.A. (34) ve G.G'yi (25) yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:29 Kaynak: AA
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