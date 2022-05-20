İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı

20.05.2022 08:59
İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan demir çalan hırsız, bekçiler tarafından yakaladı.

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan demir çalan hırsız, bekçiler tarafından yakaladı.

Olay, saat 03.30 sıralarında İshaklı Mahallesi Adnan Menderes Parkı'nın karşısındaki inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki inşaata giren M. D. bir el araba dolusu demir çalarak olay yerinden uzaklaştı. Bulvar Caddesi üzerinde durumundan şüphe eden bekçiler M. D.'yi durdurmak istedi. Kaçmaya kalkan şüpheli, bekçiler tarafından yakalandı. Çaldığı demirlerin yerini söyleyen şüpheli, ekiplerce gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı
İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı

YORUMLAR
500
Çalıntı motosiklet bulundu: 1 gözaltı Çalıntı motosiklet bulundu: 1 gözaltı Bafra'da 19 Mayıs kutlaması Bafra'da 19 Mayıs kutlaması
Kaynak: İHA

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
09:03 Küresel ısınmaya kedi kumu çözümü! Proje için 2 milyon dolar kaynak verildi
08:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan kripto paralarla ilgili konuştu: Sıcak bakmıyorum
08:47 Sokak ortasında taraflar birbirlerine tabancalarla ateş açtı: 1 kişi hayatını kaybetti
08:34 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den "SADAT" açıklaması: Kamp fotoğraflarını gördüm
08:26 Motorunu çalan hırsızlardan kaçmak için taksi çaldı! Kaza yapınca polislere yakalandı
08:16 20 Mayıs güncel döviz kuru! Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:15 Seçim kabinesi geliyor: İki bakan hariç tüm bakanlar gidici iddiası
08:11 Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu dolandırıcılıktan gözaltına alındı
08:09 Kadıköy Belediyesi'nden sonra Maltepe Belediyesi'ne de operasyon
08:07 20 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 09:15:48. #1.12#
SON DAKİKA: İnşaattan demir çalan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement