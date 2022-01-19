İnşaattan demir çalan şüpheliden savunma: Ekmek parası ağabey - Son Dakika

Dün gece saat 01.00 sıralarında Erkan U.ve Erkan D. (37), Eskişehir'den kiraladıkları otomobil ile İnegöl'e geldiler. Ertuğrulgazi mahallesinde yapımı devam eden inşaata giren 2 şahıs, çaldıkları demirleri aracın arka koltuğuna yüklediler.

YAKALANDILAR

İnşaatta çalışan işçiler şüphelileri fark ederek Polise bildirdiler. Şahıslar kaçmaya başladılar. Aracı bırakıp yaya olarak kaçan 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandılar.

"EKMEK PARASI AĞABEY"

Polis ekiplerinin "Ne yapıyorsunuz burada?" sorusuna şüphelilerden Erkan U.(36) "Çalış çabala, elde yok. Ekmek parası ağabey. Yok işte." şeklinde cevap vermesi şaşırttı.