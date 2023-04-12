Olay, Hızırbey Mahallesi 1572 sokakta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dün sabah inşaata gelen firma sahibi, 10 bin lira değerindeki demirlerin çalındığını fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede 2 şüphelinin elektrikli bisikletle sabaha karşı inşaata geldiği, yaklaşık yarım ton demiri birkaç sefer yaparak çaldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise inşaata gelen 2 şüpheliden birinin önce dans ettiği, ardından da demirleri alarak tek tek diğer şüpheliye verdiği anlar yer aldı. Şüphelilerin elektrikli bisiklete yükledikleri demirlerle birlikte olay yerinden ayrıldıkları görüldü.
Son Dakika › Güncel › İnşaatta hırsızlık yapan 2 kişi kameralara yansıdı! Önce dans etti, ardından soyguna girişti - Son Dakika