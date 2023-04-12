İnşaatta hırsızlık yapan 2 kişi kameralara yansıdı! Önce dans etti, ardından soyguna girişti - Son Dakika
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İnşaatta hırsızlık yapan 2 kişi kameralara yansıdı! Önce dans etti, ardından soyguna girişti

12.04.2023 12:24

Isparta'da bir inşaata gerçekleşen hırsızlık olayında 2 şüpheli yaklaşık yarım ton demir çaldı. Şüphelilerden birinin soygun esnasında dans ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Hızırbey Mahallesi 1572 sokakta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Dün sabah inşaata gelen firma sahibi, 10 bin lira değerindeki demirlerin çalındığını fark edince polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemesinin ardından şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIĞA ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE GELDİLER

Yapılan incelemede 2 şüphelinin elektrikli bisikletle sabaha karşı inşaata geldiği, yaklaşık yarım ton demiri birkaç sefer yaparak çaldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

İnşaatta hırsızlık yapan 2 kişi kameraya böyle yakalandı! Önce dans etti, sonra demirleri çaldı

ÖNCE DANS ETTİ SONRA DEMİRLERİ TEK TEK ÇALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise inşaata gelen 2 şüpheliden birinin önce dans ettiği, ardından da demirleri alarak tek tek diğer şüpheliye verdiği anlar yer aldı. Şüphelilerin elektrikli bisiklete yükledikleri demirlerle birlikte olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

İnşaatta hırsızlık yapan 2 kişi kameraya böyle yakalandı! Önce dans etti, sonra demirleri çaldı
İnşaatta hırsızlık yapan 2 kişi kameraya böyle yakalandı! Önce dans etti, sonra demirleri çaldı
Kaynak: DHA
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Isparta, Güncel, Son Dakika

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