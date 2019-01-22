Son Dakika Haberleri: İnşaattan Demir Hırsızlığına Gözaltı

İnşaattan Demir Hırsızlığına Gözaltı

43 dakika önce

Samsun'da bir şahıs, inşaattan demir çalarken işçilerce yakalanarak polise teslim edilirken, olayla ilgili diğer zanlı da aranıyor.

İnşaattan Demir Hırsızlığına Gözaltı, System.String[]
Samsun'da bir şahıs, inşaattan demir çalarken işçilerce yakalanarak polise teslim edilirken, olayla ilgili diğer zanlı da aranıyor.

Olay, Samsun'un Tekekköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K.'ye ait inşaatta kullanılan 3 ton demirin 1,5 tonunu araca yükleyen hırsızlar inşaat işçilerince fark edildi. G.A., inşaat ustalarının gelmesi üzerine kaçarken, M.B. (33) ise yakalanarak polise teslim edildi. M.B.'nin hırsızlık olayından haberinin olmadığını, G.A.'nın inşaattaki demirleri başka yere götürmek için kendisini aracıyla çağırdığını söylediği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.

Polis daha önce çalınan 1,5 ton demirin de kimler tarafından çalındığını araştırıyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

19 Mayıs, İşçi, Samsun, 3. Sayfa
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