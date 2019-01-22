İnşaattan Demir Hırsızlığına Gözaltı

Samsun'da bir şahıs, inşaattan demir çalarken işçilerce yakalanarak polise teslim edilirken, olayla ilgili diğer zanlı da aranıyor.

Samsun'da bir şahıs, inşaattan demir çalarken işçilerce yakalanarak polise teslim edilirken, olayla ilgili diğer zanlı da aranıyor.



Olay, Samsun'un Tekekköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.K.'ye ait inşaatta kullanılan 3 ton demirin 1,5 tonunu araca yükleyen hırsızlar inşaat işçilerince fark edildi. G.A., inşaat ustalarının gelmesi üzerine kaçarken, M.B. (33) ise yakalanarak polise teslim edildi. M.B.'nin hırsızlık olayından haberinin olmadığını, G.A.'nın inşaattaki demirleri başka yere götürmek için kendisini aracıyla çağırdığını söylediği öğrenildi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.



Polis daha önce çalınan 1,5 ton demirin de kimler tarafından çalındığını araştırıyor. - SAMSUN

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İnşaatta Oynayan Çocuklar, Silahla Yüzünden Vurulmuş Erkek Cesedi Buldu

Cinsel İlişki Tuzaklı Gasba 2 Tutuklama

Serviste Unutulan Anaokulu Öğrencisini, 5 Saat Sonra Fark Ettiler

Ücreti Ödenmeyen İşçi, Otele Kepçeyle Daldı