İnşaattan Demir Hırsızlığına Tutuklama
30 dakika önce
Samsun'da bir inşaattan demir çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Samsun
'da bir inşaattan demir çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum
ilçesinde Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan yaklaşık 500 lira değerinde demir çaldığı iddia edilen A.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:42 Kaynak: İHA
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