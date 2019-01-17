Son Dakika Haberleri: İnşaattan Demir Hırsızlığına Tutuklama

İnşaattan Demir Hırsızlığına Tutuklama

30 dakika önce

Samsun'da bir inşaattan demir çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnşaattan Demir Hırsızlığına Tutuklama, System.String[]
Samsun'da bir inşaattan demir çaldığı iddia edilen şahıs polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaattan yaklaşık 500 lira değerinde demir çaldığı iddia edilen A.A., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:42 Kaynak: İHA

Atakum, Polis, Samsun, 3. Sayfa
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