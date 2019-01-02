Son Dakika Haberleri: İnşaattan Demir Kalıp Hırsızlığına 3 Tutuklandı

İnşaattan Demir Kalıp Hırsızlığına 3 Tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da inşaattan demir kalıp çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İnşaattan Demir Kalıp Hırsızlığına 3 Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da inşaattan demir kalıp çaldıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaattan demir kalıpları çaldıkları iddia edilen H.Ç.(21), E.S.(17) ve M.B.(16) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. H.Ç. Irmak Polis Merkezine, yaşları küçük olan E.S. ve M.B. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren H.Ç., E.S. ve M.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

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