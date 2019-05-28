İnşaattan düşen alçı ustası yaralandı
2 saat önce
BURDUR'da inşaatta alçı sıva yapan İsmail Türksoy (25), iskeleden düşerek ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:16 Kaynak: DHA
BURDUR'da inşaatta alçı sıva yapan İsmail Türksoy (25), iskeleden düşerek ağır yaralandı. Merkez Bahçelievler Mahallesi
Şehit Akif Altay
Caddesi'nde inşaatın iç kısmında alçı sıva yapan İsmail Türksoy iddiaya göre dengesini kaybederek, üzerinde çalıştığı 3-4 metre yükseklikteki iskeleden zemine düştü. Diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ve kaburgaları ile sol kolunun kırıldığı belirlenen Türksoy, Burdur Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde kırılan kaburga kemiklerinin akciğerine zarar verdiği belirlenen İsmail Türksoy, Isparta Şehir Hastanesi
'ne sevk edilerek tedaviye alındı.
- Burdur
Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi
Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada
Devlet desteğiyle kurdukları tesiste yıllık 54 ton mantar üretiyorlar