Son Dakika Haberleri: İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı

2 saat önce

Samsun'da çalıştığı inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.

İnşaattan Düşen İşçi Ağır Yaralandı, System.String[]
Samsun'da çalıştığı inşaattan düşen bir işçi ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir Kur'an kursunun inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beton kalıplardan çivi temizlediği ileri sürülen işçilerden Ahmet Ç.(65), yaklaşık 2,5 metredeki giriş kattan bodrum kata düşerek yaralandı. Ağır yaralanan Ahmet Ç, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

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