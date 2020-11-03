İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı
03.11.2020 13:41
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, çalıştığı inşaattan düşen işçi ağır yaralandı.
Olay, Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir inşatta yaşandı. Edinilen bilgilere göre 39 yaşındaki A.C., çalıştığı inşattan dengesini kaybetmesi sonucu düşerek sert zemine çakıldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN
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