İnşaattan düşen işçi ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. Katından düşerek ağır yaralanan inşaat işçisi ambulans helikopterle Sivas'a sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana geldi. Kazada Ramazan Öztürk isimli 28 yaşındaki kalıp işçisi dengesini kaybederek 3. Kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Öztürk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Öztürk'ün sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS