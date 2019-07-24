Son Dakika Haberleri: İnşaattan düşen işçi bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı
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İnşaattan düşen işçi bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, inşattan düşerek yaralanan işçi, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

İnşaattan düşen işçi bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, inşattan düşerek yaralanan işçi, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kahta Siverek kara yolu üzerindeki bir inşaatta çalışan Ahmet Yılmaz (37), dengesini kaybederek, yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Yılmaz'ı düştüğü yerden çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Yaralı işçi, sedyenin vince bağlanmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman, Siverek, Kahta, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:36 Kaynak: AA
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