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İnşaattan düşen işçi hayata tutunamadı - Son Dakika

İnşaattan düşen işçi hayata tutunamadı

12.02.2022 01:45
İnşaattan düşen işçi hayata tutunamadı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 1 ay önce çalıştığı inşaattan dengesini kaybetmesi sonucu düşen işçi, hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 1 ay önce çalıştığı inşaattan dengesini kaybetmesi sonucu düşen işçi, hayatını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde inşaatta çalışan 42 yaşındaki Nuh Turan, 1 ay önce dengesini kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turan, doktorlar tarafından tedavi altına alındı. Aradan geçen süre zarfında Turan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Denizli'nin Çameli ilçesi Kınıkyeri Mahallesinden olan Turan'ın cansız bedeni memleketine getirildi. Turan'ın mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - DENİZLİ

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Denizli, Fethiye, Muğla, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan düşen işçi hayata tutunamadı - Son Dakika


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