İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

14.09.2022 11:08
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te dün çalıştığı inşaatın 1'inci katından düşen Ali Taşar (50), kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te dün çalıştığı inşaatın 1'inci katından düşen Ali Taşar (50), kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde İslahiye ilçesinde meydana geldi. 4 çocuk babası Ali Taşar, inşaatın 1'inci katında çalışırken dengesini kaybedip düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Taşar, hastaneye kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Taşar, sabaha karşı doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Ali Taşar'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
Gaziantep Valisi Davut Gül'den bıçaklı kavgada yaralanan kişiye ziyaret Gaziantep Valisi Davut Gül'den bıçaklı kavgada yaralanan kişiye ziyaret Nurdağı'nda yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi Nurdağı'nda yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi
Kaynak: DHA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:00 Hatay'da kayıp olarak aranan tüccarın cansız bedeni zeytinlikte bulundu: Katili iş ortağı çıktı
10:49 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk yarı finalistler İspanya ve Almanya oldu
10:44 Sosyal konut projesinde hak sahibi olamayanlar başvuru ücreti geri alabilecek mi?
10:43 Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız
10:40 Dolar/TL kuru 18,25 seviyesinde
10:15 İlermeyen atı yumruklayan zalim seyyar satıcı gözaltında
10:07 MİT'ten PKK kampına operasyon! İki örgüt mensubu yakalandı
09:58 İstanbul'da "fal kafe" tartışması! Bir kahve için 300 lira isteyip savunma yaptılar: Falcılık değil terapi
09:53 Esenler'de motosikletli magandalar, yolcu almak için duran taksi şoförünü öldüresiye dövdü
09:54 50 askeri şehit olan Azerbaycan, Ermenistan askerlerini Bayraktar SİHA'larla imha etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 11:14:34. #1.13#
SON DAKİKA: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement