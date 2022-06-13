İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

13.06.2022 00:57
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı villanın inşaatından beton zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çalıştığı villanın inşaatından beton zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Çatalarık Mahallesi Şehit Fedai Kebiz Caddesi üzerindeki bir villa inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villanın inşaatında su tesisatı yapan Ramazan Çıralı inşaattan dengesini kaybetmesi sonucu 2. kattan düşerek ağır yaralandı. Olayı gören diğer çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Çıralı hayatını kaybetti. Çıralı'nın ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Fethiye, Çıralı, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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