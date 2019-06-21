İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
2 saat önce
İzmir'in Bornova ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:13 Kaynak: AA
'in Bornova
ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi. Üniversite Caddesi
'nde bulunan bir inşaatta çalışan Kutbettin Kırengin (41), 6'ncı kattan zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kırengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırengin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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