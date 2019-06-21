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İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

2 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]
İzmir'in Bornova ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Üniversite Caddesi'nde bulunan bir inşaatta çalışan Kutbettin Kırengin (41), 6'ncı kattan zemine düştü.
Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Kırengin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kırengin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:13 Kaynak: AA
Üniversite Caddesi, Bornova, İzmir, İşçi, Güncel
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