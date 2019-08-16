İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
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Manisa'nın Soma ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 07:59 Kaynak: İHA
'nın Soma
ilçesinde çalıştığı inşaatın 4'üncü katından düşen işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Alınan bilgilere göre olay, Soma ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi
Uysal Sokakta meydana geldi. İnşaatın 4'üncü katında çalışan 38 yaşındaki İnşaat Ustası Cihan D., sabah saatlerinde çalıştığı inşaatın 4. katından düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan D.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz işçinin cesedi Soma İlçe Devlet Hastanesi
Morgu'na kaldırıldı. Polis
ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor. - MANİSA
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