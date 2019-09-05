İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
23 dakika önce
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde üniversite yerleşkesindeki bir inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 10:12 Kaynak: AA
Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde üniversite yerleşkesindeki bir inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde yurt inşaatının 7'nci katında vinçle çıkarılan malzemeleri indiren Adem Türk (20), bir anda dengesini yitirerek yere düştü.
Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Ölen işçinin cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Annesi ve üvey babası, 2,5 yaşındaki çocuğu içki masasına oturtup rakı içirdi Çocuklarına içki içiren sorumsuz çift gözaltına alındı! (Özel) HAKKARİ - 35 yıldır Türk bayrağını köyünde dalgalandırıyor Kayseri'de babasını tedavi ettiren Meksikalı Godino, "Babamın damarlarında artık Türk kanı var"