Son Dakika Haberleri: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Diyarbakır Bismil ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen 43 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Diyarbakır Bismil ilçesinde çalıştığı inşaatın 5. katından, dengesini kaybederek havalandırma boşluğuna düşen 43 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre Sanayi Mahallesi'nde bir apartman inşaatında çalışan Şazil Meşe (43), 5. katta dengesini kaybederek, havalandırma boşluğuna düştü. Diğer işçiler düşen arkadaşlarını özel bir araçla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Meşe, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bismil, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
Balkondan düşerek ölen genç kızın otopsi raporu ortaya çıktı: Vücudunda morluklar var 17 yaşındaki Bürge'nin ölümüne neden olan sürücü: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Başakşehir'de genç kız 11. kattan düşerek hayatını kaybetti! Anne ve babası şoka girdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 16:10:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]