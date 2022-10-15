İnşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

15.10.2022 22:29
İnşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştığı binanın inşaatından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştığı binanın inşaatından düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Türker (57) inşaatta kalıp çakarken dengesini kaybetmesi sonucu 3. kattan aşağı düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları durumu 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Türker, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türker'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnşaattan düşen işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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