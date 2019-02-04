İnşaattan Düşen İşçi Öldü
1 saat önce
GAZİANTEP'te, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Eyüp Elmas (48) yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP'te, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen Eyüp
Elmas (48) yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Karataş
Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı süren 4 katlı inşaatta çalışan Eyüp Elma, ikinci katta duvar ördüğü sırada dengesini kaybederek düştü. Gürültüye koşan mesai arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin kontrolünde Elmas'ın öldüğü belirlendi.
Elmas'ın cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrası kaldırıldığı Adli Tıp Kurumu
'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:00 Kaynak: DHA
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