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İnşaattan düşen işçi öldü

1 saat önce

- İnşaat işçinin düştüğü yerden görüntüler İnşaat işçisinin ambulansla taşınması -Olay yerinden polis ekiplerinin ve savcının inceleme yapması Adıyaman'da inşaattan düşen işçi öldü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.

- İnşaat işçinin düştüğü yerden görüntüler
İnşaat işçisinin ambulansla taşınması
-Olay yerinden polis ekiplerinin ve savcının inceleme yapması Adıyaman'da inşaattan düşen işçi öldü
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde beş katlı bir binanın dördüncü katında kalıp yapan Cumali Çakır (51), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Çakır, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gölbaşı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çakır'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken yakınları hastane önünde gözyaşı döktü.
İnşaattan düşen işçi öldü
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:51 Kaynak: AA
Adıyaman, İşçi, Güncel
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