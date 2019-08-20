İnşaattan düşen işçi yaralandı
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Siirt'te inşaattan düşen işçi yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:46 Kaynak: AA
'te inşaattan düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi
'nde bir inşaatın ikinci katındaki iskelesinde çalışan Arafat Basut, dengesini kaybederek düştü.
Yaralanan Basut, 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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