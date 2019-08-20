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İnşaattan düşen işçi yaralandı

39 dakika önce

Siirt'te inşaattan düşen işçi yaralandı.

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Siirt'te inşaattan düşen işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bir inşaatın ikinci katındaki iskelesinde çalışan Arafat Basut, dengesini kaybederek düştü.

Yaralanan Basut, 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Organize Sanayi Bölgesi, Siirt, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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