Son Dakika Haberleri: İnşaattan düşen işçi yaralandı
Son Dakika Güncel İnşaattan düşen işçi yaralandı

İnşaattan düşen işçi yaralandı

14 dakika önce

Niğde'de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek yaralanan işçi tedavi altına alındı.

İnşaattan düşen işçi yaralandı, System.String[]

Niğde'de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek yaralanan işçi tedavi altına alındı.

Çiftlik ilçesinde bir inşaatta boya yapan T.A. (42), henüz belirlenemeyen nedenle 2. kattan düştü.

T.A, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çiftlik, Niğde, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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