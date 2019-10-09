İnşaattan düşen işçi yaralandı

Niğde'de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek yaralanan işçi tedavi altına alındı.

Çiftlik ilçesinde bir inşaatta boya yapan T.A. (42), henüz belirlenemeyen nedenle 2. kattan düştü.

T.A, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hafif yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.