İnşaattan düşen işçi yaralandı
14 dakika önce
Niğde'de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek yaralanan işçi tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:36 Kaynak: AA
Niğde'de çalıştığı inşaatın ikinci katından düşerek yaralanan işçi tedavi altına alındı.
Çiftlik ilçesinde bir inşaatta boya yapan T.A. (42), henüz belirlenemeyen nedenle 2. kattan düştü.
T.A, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hafif yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı Trump-Erdoğan görüşmesini dinleyen ABD'li yetkili: Başkan Trump omurgasız Apple, iPhone 11'lerin Türkiye satış fiyatlarını açıkladı Milli Savunma Bakanı Akar: İntikaller, hazırlıklar sürmekte