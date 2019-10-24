Son Dakika Haberleri: İnşaattan düşen işçinin hayatını baret kurtardı
Son Dakika Güncel İnşaattan düşen işçinin hayatını baret kurtardı

İnşaattan düşen işçinin hayatını baret kurtardı

1 saat önce

Beylikdüzü'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Kenan Ekşi dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı.

Beylikdüzü'nde bir inşaatta işçi olarak çalışan Kenan Ekşi dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Ekşi'nin kafasında baret olması olası can kaybını önledi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Beylikdüzü Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilginlere göre, yapımı devam eden lüks site inşaatında çalışan işçi Kenan Ekşi,(49), çıktığı iskele üzerinde dengesini kaybederek aşağıya düştü. Kazayı gören arkadaşları olayı hemen 112 ve polis ekiplerine haber verdi. Düşerek yaralanan inşaat işçisi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekşi'nin kafasında bulunan baret olası bir can kaybını önlerken, ayağında ve kaburgalarında kırklar olduğu öğrenildi.

Hayati tehlikesi olmayan Ekşi'nin kafasında bulunan baret ise olası bir can kaybını önledi.

(Erdal Can İçelli/İHA)

İnşaattan düşen işçinin hayatını baret kurtardı

Beylikdüzü, Marmara, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan KKTC Cumhurbaşkanı'ndan yeni açıklama: Türkiye-Suriye ilişkileri güçlenmeli
AK Parti eski Milletvekili Mustafa Öztürk, Davutoğlu Hareketi'ne katılmak için istifa etti Son dakika: İşte Merkez Bankası'nın faiz kararına doların ilk tepkisi İBB Başkanı İmamoğlu: İlk defa bu ülkede temel atmama töreni yapacağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 14:41:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İnşaattan düşen işçinin hayatını baret kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]