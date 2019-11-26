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İnşaattan düşen işçiye demir saplandı

6 saat önce

Küçükçekmece bir inşaat şantiyesinde kolon yapımı sırasında bir işçi 3 metre yükseklikte üzerinde bulunduğu tahta parçasından aşağıya düştü.

İnşaattan düşen işçiye demir saplandı, System.String[]

Küçükçekmece bir inşaat şantiyesinde kolon yapımı sırasında bir işçi 3 metre yükseklikte üzerinde bulunduğu tahta parçasından aşağıya düştü. Düştüğü yerde bulunan demir parçası talihsiz işçinin vücuduna saplandı. İşçi vücudundaki demir parçası ile hastaneye kaldırıldı.


Olay, Küçükçekmece Malazgirt caddesi üzerinde bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Kaynak (42) isimli inşaat işçisi kolon yapımı sırasında üzerinde bulunduğu tahta parçasından yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Düştüğü yerde bulunan demir parçası da talihsiz işçinin vücuduna saplandı. Kazayı gören çalışma arkadaşları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kaynak'ın düştüğü çukura inerek demiri kesti. Vücudunda demir parçasıyla yukarıya halat yardımıyla çıkarılan talihsiz işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kaynak, daha sonra vücudunda bulunan demir parçasıyla birlikte Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Malazgirt, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:09 Kaynak: İHA
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