İNŞAATTAN DÜŞEN KALIP USTASI AĞIR YARALANDI - Son Dakika

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ADANA'nın Kozan ilçesinde inşaatta çalışırken 2'nci kattan düşen kalıp ustası Hasan Karakılçık (48), ağır yaralandı.

Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde sabah saatlerinde inşaat halindeki binanın 2'nci katında çalışan kalıp ustası Hasan Karakılçık, dengesini kaybedip yaklaşık 10 metre derinliğindeki temele düştü. Karakılçık'a ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Karakılçık, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Karakılçık, Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.