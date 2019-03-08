İnşaattan Düşen Sıva İşçisi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle yere çakılan sıva işçisi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle yere çakılan sıva işçisi hayatını kaybetti.



Olay, Onikişubat ilçesi Maarif Mahallesi'nde bir inşaatta meydana geldi. Duvara monteli asansörlü iskele bir anda çökerken, o anda iskele üzerinde çalışan sıva işçisi Ali Can (51), iskeleyle birlikte yere çakılarak ağır yaralandı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı işçi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Sıva işçisi burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



İnşaat işçilerinden Hüseyin Kısacık, "Ben içeride çalışıyordum. Bir ses geldi ve baktığımızda iskelenin düştüğünü gördük. Sonra ambulansı aradık" dedi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Seçimlere 23 Gün Kala 5 Kritik Büyükşehirde Yapılan Anketin Sonuçları Belli Oldu

Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı

Yolun Ortasında Sızan Alkollü Vatandaş, Feci Şekilde Can Verdi

Esenyurt'ta Bir Lokantada Patlama Meydana Geldi, Ortalık Savaş Alanına Döndü