İnşaattan Düşen Suriyeli İşçi Hayatını Kaybetti

HATAY'ın Arsuz ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından düşen Suriye vatandaşı Ahmed Alkhalel (47), hayatını kaybetti.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde çalıştığı 5 katlı inşaatın en üst katından düşen Suriye vatandaşı Ahmed Alkhalel (47), hayatını kaybetti.



Suriyeli inşaat işçisi Ahmed Alkhalel, sabah saatlerinde, Nardüzü Mahallesi Rüzgar Sokak'ta çalıştığı inşaatın üst katından zemine düştü. Çalışma arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Alkhalel, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından otopsi için İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Hatay

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