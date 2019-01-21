Son Dakika Haberleri: İnşaattan Düşen Suriyeli İşçi Öldü

İnşaattan Düşen Suriyeli İşçi Öldü

1 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşaat halindeki apartmanın 6. katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşaat halindeki apartmanın 6. katından düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli Abdulhamid Animem (47), Nardüzü Mahallesi'nde inşaat halindeki apartmana iskele kurduğu sırada 6. kattan düşerek ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekibince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı işçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:56 Kaynak: AA

İskenderun, İşçi, Güncel
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