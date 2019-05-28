İnşaattan düşen talihsiz adam ağır yaralandı
3 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatın çatısında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybeden 64 yaşındaki usta metrelerce yükseklikten aşağı düştü.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:42 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde inşaatın çatısında kalıp çaktığı sırada dengesini kaybeden 64 yaşındaki usta metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan talihsiz adam hastane kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay, Fatih Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalıp ustası Mikail Özdemir (64), mahallede bulunan 3 katlı inşaatın çatısında çalışmaya başladı. Özdemir, kalıp çaktığı sırada kalıbın yerinden çıkması sonucu metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan talihsiz adamın yardımına çalışma arkadaşları koştu. Kanlar içerisinde yerde yatan Özdemir olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavinin ardında yoğun bakım ünitesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesi sürüyor. - BURSA
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