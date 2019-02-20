Son Dakika Haberleri: İnşaattan Düşen Üniversiteli Son Yolculuğuna Uğurlandı

İnşaattan Düşen Üniversiteli Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Üniversite öğrencisi genç, babasının Bartın'da aldığı iş için bir çimento fabrikasında kaynakçılık yaparken 10 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

İnşaattan Düşen Üniversiteli Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
Üniversite öğrencisi genç, babasının Bartın'da aldığı iş için bir çimento fabrikasında kaynakçılık yaparken 10 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşayan gencin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Genç adam Orhangazi'de son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Bartın'da Gölbucağı Mahallesi'ndeki çimento fabrikasında meydana geldi. Fabrika sahasında yeni yapılan ek binanın inşaatında kaynak yapan Recep Kul (25), iddiaya göre dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. Recep Kul'un kanlar içerisinde yerde yattığını gören mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kaynak ustası Recep Kul'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Recep Kul'un cansız bedeni morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesi Orhangazi'de yaşayan ve Bartın'a çalışmak için giden Recep Kul'un ölümü Orhangazi'deki ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Genç adamın cenazesi önceki gün Bartın'dan alınarak Orhangazi'ye getirildi. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği Bölümünde okuduğu ve okul tatilinde babası Cuma Kul'un yanında çalışırken hayatını kaybeden Recep Kul, bugün ikindi vakti Gazi Orhanbey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Gnç adamın bir süre önce nişanlandığı ve genç çiftin ağustos ayında düğün yapmayı planladıkları belirlendi. Acılı baba Cuma ve anne Şaziye Kul göz yaşlarına boğuldu. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:47 Kaynak: İHA

Orhangazi, Genç, Bartın, 3. Sayfa
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