Son Dakika Haberleri: İnşaattan düşerek ölen marangoz toprağa verildi
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İnşaattan düşerek ölen marangoz toprağa verildi

1 saat önce

Erdek'te, çalıştığı bir inşaatın 5. katından düşerek yaşamını kaybeden marangoz ustası Ahmet Durgun gözyaşları arasında toprağa verildi.

İnşaattan düşerek ölen marangoz toprağa verildi, System.String[]
Erdek'te, çalıştığı bir inşaatın 5. katından düşerek yaşamını kaybeden marangoz ustası Ahmet Durgun gözyaşları arasında toprağa verildi. Erdek'te dün Alaattin Mahallesinde bulunan inşaatın 5. katı üzerindeki iskelede çalışırken bir anda dengesini kaybederek aşağı düşen Ahmet Durgun (60), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen yaşama veda etti. Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilen Ahmet Durgun'un cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumundan alınarak Erdek Yalı camisine getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra, Durgun, Erdek ilçe mezarlığında toprağa verildi. Erdek'in sevilen isimlerinden olan Ahmet Durgun evli ve iki kız babasıydı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:31 Kaynak: İHA
Adli Tıp, Bursa, Ahmet Durgun, Erdek, Güncel
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