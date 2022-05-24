İnşaattan düştü, hastanelik oldu - Son Dakika
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İnşaattan düştü, hastanelik oldu

24.05.2022 17:17
İnşaattan düştü, hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde inşaattan düşen işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratlı'nın Hanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir inşaatta çalışırken yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağıya düşen 48 yaşındaki işçi M.A., olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan talihsiz işçi, ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yüksekten düşme vakasına ilişkin ise adli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, işçi, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnşaattan düştü, hastanelik oldu - Son Dakika


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