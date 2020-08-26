İnşaattan düşüp, yaralanan işçi yaşama tutunamadı - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde inşaatta çalışırken 3 metre yükseklikten zemine düşüp ağır yaralanan ve 8 gündür hastanede tedavisi süren işçi Tahir Çağlayan (37), bugün yaşamını yitirdi.

Pazarcı Mahallesi'ndeki inşaatta alçı ve boya işi yapan Tahir Çağlayan, 19 Ağustos günü saat 10.00 sıralarında iddiaya göre dengesini kaybederek, 3 metre yükseklikten zemine düştü. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Tahir Çağlayan'ı gören diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan kontrollerin ardından beyin kanaması geçirdiği ve vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenilen Tahir Çağlayan, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alanya'da 8 gündür tedavisi devam eden Tahir Çağlayan, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Tahir Çağlayan'ın ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşadı. Çağlayan'ın cenazesi bugün Göçük Mahallesi Eğrikorum mevkisi mezarlığında toprağa verildi.