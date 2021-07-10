Diyarbakır'da hırsızlar herkesin gözü önünde hilti çalıp, ticari taksiye bindiler - Son Dakika

Diyarbakır'da hırsızlar herkesin gözü önünde hilti çalıp, ticari taksiye bindiler

-7 Bin lira değerindeki hiltiyi kucağında taşıyan şahsın taksiye binmesi kameraya yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da akşam saatlerin kimliği belirsiz iki şahıs, yapımı devam bir inşaat alanında beton kırma makinası olan 7 bin lira değerindeki Hilti'yi alarak çevredeki vatandaşların bağrışmaları arasında yolda geçen ticari taksi durdurup kaçtılar. O anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Mastfıroş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz iki şahıs yapımı devam eden bir inşaat alanında beton kırma makinası olarak kullanılan ve yaklaşık 7 bin lira değerindeki Hilti'yi alıp bölgeden kaçarak uzaklaştı. Durumu fark eden inşaat bekçisi şahıslar kovalamaya başladı.

Şahıslar inşaat görevlisinin peşlerinden koştuğunu ve 'hırsızları yakalyın' bağırdığını görünce cadde üzerinden geçen 21 TT 1103 plakalı ticari taksiye binerek olay yerinden uzaklaştılar.

Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbe an yansırken, polis şahısların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.